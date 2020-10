Afghanistan, sale a 12 bilancio delle vittime di attacco esplosivo presso comando di polizia

Il bilancio delle vittime in un'esplosione vicino a una stazione di polizia a Firozkoh, nella provincia di Ghor, nell'Afghanistan occidentale, è salito a 12 e più di 100 persone sono rimaste ferite, ha segnalato il portale Tolo News con riferimento ad una dichiarazione del ministero dell'Interno.

In precedenza erano state segnalate circa dieci vittime e una ventina di feriti.

Un rappresentante della polizia locale ha riferito al canale 1TV che l'esplosione è stata provocata da un'autobomba.

Finora nessuno dei gruppi armati che operano nel Paese ha rivendicato l'attacco.

In Afghanistan prosegue il conflitto tra le forze governative ed i guerriglieri talebani, che in precedenza erano riusciti a conquistare ampie aree delle zone rurali del Paese e lanciato un'offensiva contro le grandi città. Nel Paese è aumentata inoltre l'influenza del gruppo terroristico dello Stato Islamico* (Isis o Daesh). Le forze di sicurezza e difesa nazionali afghane stanno conducendo operazioni congiunte di lotta al terrorismo in tutto il Paese.

*organizzazione terroristica clandestina in Russia