In Cina scoperto coronavirus vivo in confezione di merluzzo refrigerato

Gli esperti hanno estratto il virus vivo da un campione positivo prelevato dall'imballaggio esterno del merluzzo congelato importato nell'ambito dell'indagine epidemiologica sul focolaio di Covid a Qingdao.

"Si tratta del primo caso al mondo di estrazione di un virus vivo da un campione positivo prelevato da una confezione di cibo congelato ed è stato inoltre confermato che il contatto con un virus vivo sulla confezione potrebbe portare all'infezione", si afferma in una nota sul sito web del Centro.

Il dipartimento ha spiegato che in questo modo per la prima volta fuori dal laboratorio è stato dimostrato che in condizioni speciali di trasporto di prodotti congelati, il virus SARS-CoV-2 può sopravvivere a lungo negli imballaggi e sulle confezioni.

In determinate condizioni il contatto non protetto con una superficie del prodotto che contiene un virus vivo può provocare infezioni. La categoria a rischio in questo caso sono i lavoratori che entrano in contatto con prodotti congelati.

"Gli studi finora disponibili indicano che il SARS-CoV-2 non è un virus di origine alimentare, non ci sono casi di infezione attraverso il consumo di cibo. Ad oggi non ci sono stati casi di infezione attraverso il contatto con i frutti di mare congelati in cui è stato trovato il virus", ha osservato il centro, sottolineando che le principali vie di trasmissione sono ancora aeree ea stretto contatto.

Il Centro ha raccomandato ai lavoratori a rischio di aumentare le misure di protezione personale per il contatto con alimenti congelati.

Nel mondo, secondo gli ultimi dati, poco meno di 40 milioni di persone sono state contagiate dal nuovo coronavirus e di queste 1 milione e 100mila circa sono decedute.