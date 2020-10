Vaticano, Covid colpisce Casa Santa Marta

Covid-19 tra le mura vaticane, questa volta entra in Domus Casa Santa Marta dove vive abitualmente anche papa Francesco. Il caso sarebbe stato isolato e portato via da lì.

Il Covid-19 in Vaticano entra anche in Casa Santa Marta, la residenza scelta da papa Francesco come sua dimora nelle mura della piccola città-Stato.

Ad essere stato colpito, riferisce il Vatican News citando il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, è un residente di Casa Santa Marta di cui non sono state fornite le generalità.

Si tratta comunque di una persone che risiede abitualmente nella struttura dove risiede anche il Papa, e lì ci vivono essenzialmente altri prelati.

Il direttore della Sala stampa ha riferito che la persona è asintomatica, è stata trasferita in altra struttura ed è in isolamento insieme a tutti coloro i quali “sono venuti in contatto diretto con lui”.

Intanto tra le mura vaticane ci sono anche dei positivi tra le Guardie Svizzere, quattro, un piccolo focolaio che allarma uno staterello davvero molto contenuto nelle dimensioni e dove il virus potrebbe ora propagarsi ulteriormente.

Intanto, però, i casi precedenti di contagiati “sono guariti” riferisce ancora il Vatican News.

Osservanza delle disposizioni

“Si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio”, ha riferito infine l’agenzia di stampa vaticana.