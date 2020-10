10% nel mondo: FoxConn, produttore iPhone per Apple, entra nel mercato auto elettriche

FoxConn, la società che assembla gli Apple iPhone, il 16 ottobre ha presentato la propria piattaforma aperta EV chiamata MIH, che sarà commercializzata per aiutare le aziende automobilistiche a realizzare auto elettriche, inoltre pianifica per il 2024 di immettere nel mercato batterie a stato solido e servizi internet a bordo delle auto.

Secondo quanto riferito da William Wei, amministratore delegato di Foxconn, l’obiettivo principale della società è quello di diventare l’Android per i veicoli elettrci, con riferimento al sistema operativo mobile di Google.

“Crediamo che sia la nostra missione”, ha detto.

Poiché il sistema operativo mobile Android è open-source, i produttori di smartphone possono usare software quasi già pronti sui propri smartphone e personalizzarlo in base alle proprie esigenze. In confronto iOS di Apple è progettato solo per l’iPhone ed è strettamente controllato dal gigante di Cupertino.

La piattaforma sarà modulare e flessibile per coprire tutte le esigenze delle case automobilistiche, permettendo loro di progettare grandi parti dell'auto elettrica che FoxConn produrrà.

Foxconn progetta anche il lancio della sua cosiddetta batteria a stato solido per i veicoli elettrici a partire dal 2024, che potrebbe sbloccare ulteriori gamme e una maggiore efficienza e aggiornare le batterie agli ioni di litio esistenti.

All'inizio di quest'anno Foxconn ha lavorato per costruire catene di approvvigionamento in Cina e negli Stati Uniti con l’ambizione di diversificare i suoi investimenti a livello globale. Fiat Chrysler Automobiles in seguito ha annunciato che prevede di collaborare con Foxconn per creare veicoli elettrici e sviluppare veicoli connessi a Internet in Cina.

La quota di auto elettriche nel mercato automobilistico è in aumento. Le vendite di auto elettriche hanno superato 2,1 milioni a livello globale nel 2019, secondo i dati globali di EV Outlook.

Uno dei più grandi produttori al mondo, Volkswagen Group, con le sue joint venture cinesi progetto di aumentare la produzione di veicoli da trasporto green al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060.