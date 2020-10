Motogp, Valentino Rossi positivo al Covid-19

Il nove volte campione mondiale di MotoGP è risultato positivo al Covid e salterà il Gp di Aragon, in programma domenica prossima.

L'annuncio arriva dall'Instagram dello stesso Valentino Rossi, che ha dichiarato di sentirsi debole e febbricitante.

Il campione di Tavullia si era sottoposto ad un tampone dopo aver avvertito alcuni sintomi al risveglio.

Il primo test, di tipo rapido, ha dato esito negativo, mentre il secondo, effettuato nel pomeriggio, ha confermato la positività del "Dottore".

Valentino Rossi proseguirà ora l'isolamento in cui già si trovava dopo il rientro dall'ultima gara disputata domenica scorsa a Le Mans, in Francia.

© Foto : Instagram - Valeyellow46 Il post di Valentino Rossi

Nel campionato mondiale di MotoGP 2020, dopo nove gare disputate, Valentino Rossi si trova al 13° posto in classifica con 58 punti. Per lui in questa stagione il miglior risultato è stato il 3° posto conquistato nel Gp di Jerez de La Frontera.

Covid nel mondo dello sport

La positività di Rossi al coronavirus si aggiunge a quella di altri campioni dello sport contagiati negli ultimi giorni, come il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo il tennista Fabio Fognini ed i ciclisti Matthews e Kruijswijk che hanno dovuto abbandonare il Giro d'Italia.