L'Ue impone nuove sanzioni alla Russia per il caso Navalny

Il Consiglio Ue ha imposto questa mattina nuove restrizioni verso la Russia. Nella lista delle personalità sanzionate dall'Europa sono finiti sei funzionari e un istituto di ricerca che Bruxelles ritiene in qualche modo coinvolti nel presunto avvelenamento di Alexey Navalny.

Da una nota apparsa sui canali ufficiali del Consiglio Ue si apprende che il provvedimento è stato adottato nel quadro delle misure restrittive contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche. Tra le personalità colpite dalle nuove sanzioni il direttore del Servizio di sicurezza federale (FSB), Alexánder Bórtnikov, il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, Andrei Yarin, capo della direzione presidenziale per la politica interna, Sergei Menyailo, rappresentante plenipotenziario del presidente russo, e l'Istituto statale di ricerca scientifica per la chimica e la tecnologia organica (GosNIIOKhT).

L'UE ritiene che il centro sia responsabile della creazione dell'agente nervino di livello militare Novichok, presumibilmente usato contro Navalny, e ha aggiunto che GosNIIOKhT non aveva portato a termine il compito di distruggere le scorte di armi chimiche che la Russia aveva ereditato dall'Unione Sovietica.

"L'uso di armi chimiche costituisce una grave violazione del diritto internazionale. Il Consiglio europeo ha invitato le autorità della Federazione Russa a cooperare pienamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC)per garantire un'indagine internazionale imparziale e per portare i responsabili a giustizia", si legge sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.

Tuttavia l'OPAC ha precedentemente rilevato che le sostanze chimiche presumibilmente trovate nel sangue di Navalny non sono incluse nell'elenco delle armi chimiche proibite.

Che cosa è successo ad Alexey Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato ad Omsk il 20 agosto dopo essersi sentito male su un aereo che da Tomsk lo avrebbe dovuto riportare a Mosca. In base ai risultati degli esami, i medici di Omsk hanno diagnosticato il malore di Navalny come disturbi metabolici che hanno indotto un forte calo della glicemia. Non è ancora chiaro cosa l'abbia causato, ma secondo i medici di Omsk, non sono stati trovati veleni nel sangue e nelle urine di Navalny.

Successivamente l'esponente dell'opposizione extraparlamentare russa è stato trasportato in aereo in Germania, dove è stato ricoverato presso la clinica Charite di Berlino.

Ad inizio settembre, il governo tedesco ha annunciato con riferimento alle analisi dei medici militari, che Navalny sarebbe stato avvelenato con una sostanza del gruppo Novichok, un agente nervino altamente tossico utilizzato per la guerra chimico-batteriologica.

Il presunto avvelenamento di Navalny ha spinto molti funzionari europei a chiedere l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca risponderà reciprocamente se i paesi occidentali imporranno nuove misure restrittive in relazione al caso Navalny.

Chi è Alexey Navalny

Alexey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.