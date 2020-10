Notizia bomba sugli affari dei Biden in Ucraina: Trump esorta a rivelare tutte le informazioni

Trump ha esortato Biden a rivelare tutte le informazioni sul suo presunto coinvolgimento negli affari di famiglia in Ucraina dopo lo scoop del New York Post sullo scambio di mail ‘proibite’ tra il figlio Hunter e un alto funzionario della compagnia energetica ucraina Burisma.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi, giovedì 15 ottobre, ha sottolineato che il suo rivale democratico alle imminenti elezioni, Joe Biden, dovrebbe rilasciare tutte le informazioni relative al suo presunto coinvolgimento negli affari di famiglia alla luce delle lettere pubblicate di recente che indicano i suoi possibili collegamenti con la compagnia energetica ucraina Burisma.

"Joe Biden deve rilasciare immediatamente tutte le e-mail, le riunioni, le telefonate, le trascrizioni e le registrazioni relative al suo coinvolgimento negli affari della sua famiglia e alla sua influenza sul commercio mondiale, anche in CINA!", Ha scritto Trump su Twitter.

Joe Biden must immediately release all emails, meetings, phone calls, transcripts, and records related to his involvement in his family’s business dealings and influence peddling around the world—including in CHINA!pic.twitter.com/H8RSR1tljV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

​In un tweet successivo, il Presidente si è poi congratulato con il New York Post per aver smascherato quella che ha descritto come "la massiccia corruzione che circonda Sleepy Joe (nomignolo scelto per il rivale)".

Congratulations to the @nypost for having exposed the massive corruption surrounding Sleepy Joe Biden and our Country. He’s always been a corrupt politician. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

​​Le accese osservazioni pubblicate sul social hanno fatto seguito alla pubblicazione di due e-mail da parte del New York Post che Vadim Pozharskiy, un alto funzionario di Burisma, avrebbe inviato al figlio di Biden, Hunter, il quale lavorava anche per la compagnia energetica ucraina. In una delle presunte lettere, Pozharskyi ringrazia Hunter per aver organizzato un incontro con suo padre, mentre nella seconda lettera chiede a Hunter come potrebbe usare la sua "influenza" per sostenere la compagnia ucraina.

Nelle e-mail, che si dice siano state trovate su un laptop MacBook Pro abbandonato in un negozio di computer del Delaware, Hunter sembra sfruttare il fatto che suo padre, Joe Biden, era all'epoca il vicepresidente degli Stati Uniti e sarebbe presto stato in visita a Kiev .

Il team per la campagna di Biden ha affermato che il NY Post non ha mai chiesto informazioni sugli elementi centrali della storia e che l'incontro riportato non è mai avvenuto.

Le presunte e-mail sono ovviamente in contrasto con le affermazioni del candidato democratico di non avere nulla a che fare con il lavoro del figlio minore per la Burisma.

Nel 2019, i tentativi di Donald Trump di convincere Kiev a riaprire un'indagine del 2015 sugli affari di Hunter alla fine avevano portato all'impeachment dello stesso Trump per abuso di potere e i suoi sforzi erano stati denunciati dalla critica come un tentativo di influenzare la corsa presidenziale del 2020, in cui Biden corre contro di lui. I sostenitori del Presidente, al contrario, sostenevano che una simile indagine avrebbe potuto scoprire elementi di sostanziale corruzione.

I giganti dei social media censurano la storia del NY Post

Dopo che il New York Post ha rilasciato la notizia bomba, "le e-mail di Hunter Biden mostrano di sfruttare i contatti con suo padre per favorire la Burisma", e ha iniziato a diventare virale, Facebook e Twitter hanno preso misure per limitarne la diffusione.

Il portavoce di Facebook Andrew Stone ha twittato che avrebbero ridotto la distribuzione di tali pubblicazioni sulla loro piattaforma mentre i fact-checker di terze parti del gigante della tecnologia avrebbero verificato se la storia fosse accurata. Coloro che hanno tentato di twittare un collegamento alla storia hanno ricevuto un messaggio di errore che diceva:

"Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti, proviamo un altro tentativo".

Il tweet originale della storia del NY Post è stato rimosso, con Twitter che ha affermato che il giornale aveva "violato le regole del social".

Successivamente, Twitter ha rilasciato un chiarimento, suggerendo che la storia è stata censurata a causa di "materiali compromessi" nell'articolo: "Vogliamo fornire la necessaria chiarezza sulle azioni che abbiamo intrapreso rispetto a due articoli del NY Post che sono stati twittati questa mattina. Le immagini contenute negli articoli includono informazioni personali e private - come indirizzi email e numeri di telefono - che violano le nostre regole", ha twittato il servizio Twitter Safety.