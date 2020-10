Covid-19, Russia: 1.354.163 contagi (+13.754), 23.491 decessi (+286), 1.048.097 guarigioni (+8.392)

Nella giornata di ieri in Russia sono stati registrati 13.754 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Il totale dei contagi accertati da inizio pandemia in Russia viene aggiornato a 1.354.163 dopo i 13.754 nuovi casi di ieri, ha comunicato stamane alla stampa il Centro alla lotta al coronavirus della Federazione a Mosca.

Il giorno prima il numero dei nuovi contagiati era stato di 14.231, il record assoluto in un solo giorno per la Federazione russa dall’inizio della crisi.

Il tasso relativo di crescita giornaliera (nuovi contagi in proporzione al totale dei contagi già accumulati) è sceso dall’1,1% del precedente bollettino all’1% del nuovo.

“Nelle ultime ventiquattro ore il numero dei nuovi contagi da coronavirus registrati in Russia è stato di 13.754, il totale dei contagi avuti da inizio pandemia nella Federazione russa ammonta a 1.354.163. Tra i nuovi casi, 3.427 di questi, pari al 24,9%, non presentano manifestazioni cliniche e sono pertanto al momento asintomatici”, ha dichiarato in Centro durante il comunicato.

Nelle ultime ventiquattro ore sono morti 286 pazienti, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 sale così a 23.491.

I guariti di ieri sono stati 8.392, per un totale di 1.048.097 guarigioni certificate da inizio crisi.

Il perdurare del saldo negativo tra nuovi guariti e nuovi contagiato ha aumentato ulteriormente il numero dei casi attualmente attivi, 282.575. Di questi circa un quarto nella sola capitale, 73.727 i pazienti attualmente attivi a Mosca, dove il totale dei contagi da inizio crisi è arrivato a 347.946, con 5.796 decessi, 57 dei quali registrati ieri.

Nelle ultime ventiquattro ore nessuna delle suddivisioni amministrative della Federazione non è stata interessata da nuovi casi di contagio, anche le regioni meno colpite – Circondario Autonoma della Ciukotka e Circondario dei Nenec, hanno registrato due casi ciascuno.