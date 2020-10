Meghan Markle paragona i social network alle sostanze stupefacenti

In un'intervista rilasciata alla rivista Fortune, la duchessa del Sussex , Meghan Markle, si è confidata in merito al suo rapporto con i social network, comparandoli alle sostanze stupefacenti.

"Per la mia propria incolumità non sono più sui social da molto tempo. Avevo un account personale alcuni anni fa, che ho chiuso, poi ne avevamo uno attraverso l'istituzione [la famiglia reale, ndr) e del nostro ufficio nel Regno Unito, ma non era gestito da noi, c'era una squadra, pertanto penso che ciò arrivi con il lavoro che conduciamo.

La moglie del principe Harry ha quindi spiegato di aver fatto del non utilizzare i social "una scelta personale" e ha rivelato di nutrire preoccupazione per tutti quegli individui che fanno un uso smodato delle piattaforme sociali:

"Sono molto preoccupata per le persone che ne fanno un'ossessione. E questo fa talmente parte della nostra cultura quotidiana per così tane persone che è una dipendenza come molte altre. Ci sono poche cose al mondo in cui nominiamo 'consumatore' la persona che interagisce con un prodotto. Le persone che fanno uso di droghe sono chiamate consumatori [in inglese users, forma utilizzata per descrivere sia gli utenti che i consumatori di un qualche prodotto, ndr] e anche le persone che usano un social network sono chiamate consumatori. C'è un qualcosa di algoritmico che crea queste ossessione che io riengo malsana per molti", ha proseguito la Markle.

La duchessa del Sussex ha quindi lanciato un monito ad utilizzare le piattaforme di social networking con attenzione e responsabilità:

"Allora vi direi che, quando utilizzate queste piattaforme per il vostro lavoro, per scrivervi con gli amici, siate coscienti di ciò che fate [...] Quando vi mettete dentro cose negative, pensate alle ripercussioni che queste potrebbero avere sulla vostra persona, ci sono davvero degli effetti [...] bisogna essere coscienti e responsabili, ha concluso la sposa del principe Harry.

All'inizio del mese di settembre è stato reso noto che il principe Harry e Meghan Markle hanno siglato un accordo con Netflix, per una prossima collaborazione con il gigante dello streaming.