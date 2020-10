Nuovo record di casi COVID-19 in Svizzera: raddoppiati rispetto a ieri

Stando ai dati resi noti oggi, 14 ottobre, dall'Ufficio federale della Sanità pubblica, sono 2.808 i nuovi casi di contagio da coronavirus nel Paese. Otto pazienti affetti dalla malattia sono deceduti. Il totale delle nuove infezioni è quasi raddoppiato rispetto a ieri, quando le autorità sanitarie hanno riportato 1.439 unità.

Nelle ultime due settimane la Svizzera ha registrato 15.089 nuovi casi, che equivale a 176,6 casi su 100.000 abitanti.

Dall'inizio della pandemia in Svizzera 1.815 pazienti con il coronavirus sono deceduti. In totale sono state ricoverate 5.167 persone, di cui 57 nell'ultimo giorno. Il numero di contagi su 100.000 abitanti è di 802,1, il tasso di mortalità è di 21,2.

Recentemente i casi di contagio dal coronavirus in Svizzera crescono in maniera stabile. Nell'ultima settimana i cantoni elvetici hanno introdotto misure più rigide per far fronte alla diffusione del virus.

Contemporaneamente con l'introduzione delle restrizioni, il Paese aveva superato la soglia di 1.000 contagi per la prima volta dall'inizio di aprile.