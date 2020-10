Biden al 56% degli americani che stanno meglio oggi di quattro anni fa: "Non votatemi"

Fanno discutere le parole del candidato democratico, che ha invitato a non votare per lui coloro i quali ritengono che le condizioni di vita siano migliorate per l'americano medio rispetto agli ultimi anni dell'amministrazione Obama.

Nel corso di un'intervista rilasciata nella giornata di lunedì, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si è rivolto a quei cittadini americani che, secondo un sondaggio, hanno dichiarato di stare meglio oggi rispetto a quattro anni fa.

Parlando a questo elettorato, l'ex vice di Barack Obama ha consigliato a questi elettori di non votare per lui, accusandoli poi di avere evidentemente dei problemi di memoria.

"Beh, se la pensano così non dovrebbero votare per me. Pensano che il 54% degli americani stiano meglio oggi rispetto a quanto non lo fossero con la nostra amministrazione? Beh, la loro memoria non è delle migliori, francamente", ha risposto piccato il candidato democratico.

Biden ha quindi continuato, affermando che l'attuale presidente del paese "non è onesto con le persone" e "non condivide i valori della maggioranza degli americani".

"Tiene dei discorsi relative alla pubblica sicurezza anche ora senza indossare la mascherina", ha quindi incalzato il 77enne nativo della Pennsylvania.

Il sondaggio di Gallup

Lo scorso mercoledì un sondaggio effettuato da Gallup ha messo in evidenza che il 56% degli intervistati vede le proprie condizioni di vita ad un livello superiore rispetto all'ultimo periodo dell'amministrazione Obama, poco prima dell'entrata in carica di Donald Trump, nel 2016.

Si tratta di un'indagine che risuonerà sicuramente in maniera molto positiva negli ambienti vicini all'attuale inquilino della Casa Bianca, che secondo alcuni recenti sondaggi sarebbe indietro addirittura di 17 punti rispetto al rivale democratico.

Le elezioni presidenziali americane

Le elezioni presidenziali americane si terranno il prossimo 3 novembre e vedranno opporsi Donald Trump, presidente uscente ed attuale inquilino della Casa Bianca ed esponente del Partito repubblicano, e il candidato espressione del Partito democratico Joe Biden.