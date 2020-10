Coronavirus, Banca Mondiale approva $1,2 miliardi per cure e vaccini nei Paesi in via di sviluppo

La Banca Mondiale sosterrà la vaccinazione di un miliardo di persone nei Paesi in via di sviluppo.

"Il consiglio di amministrazione della BM ha approvato oggi un piano di aiuti da $12 miliardi per i paesi in via di sviluppo per finanziare l'acquisto e la distribuzione di vaccini, test e trattamenti COVID-19 per i loro cittadini", si legge in un comunicato dell'istituto internazionale.

La mossa fa parte di un programma più ampio da $160 miliardi, finalizzato a fornire assistenza a più di 100 stati nella lotta alla pandemia COVID-19 fino a giugno 2021. Oltre all'acquisto di vaccini COVID-19, il programma include il supporto tecnico, in particolare la catena di approvvigionamento e la gestione della logistica per fornire la loro distribuzione efficace ed espandere la capacità di distribuzione.

La Banca Mondiale ha già dato l'allerta sul rischio povertà derivante dalla pandemia, che potrebbe causare oltre più di 150 milioni di persone in tutto il mondo in condizioni di estrema povertà e aumentare i tassi di mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo.

La situazione del coronavirus nel mondo

La pandemia da nuovo coronavirus continua a diffondersi rapidamente nel mondo raggiungendo in data 14 ottobre 38.066.000 casi di contagi, dopo che domenica 11 ottobre aveva toccato il traguardo di 37 milioni di positivi in tutto il mondo. Secondo i dati della John Hopkins University le vittime totali dell'epidemia di COVID-19 sono 1.085.396 e 26.391.517 i guariti.

Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese con il maggior numero di casi di COVID-19 accertati, con oltre 7,8 milioni di positivi in totale, seguiti da India, con oltre 7,1 milioni, e Brasile, con più di 5,1 milioni di positivi.

Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di vittime, oltre 215 mila, seguiti da Brasile (151.000 morti), India (109.856) e Messico (84.420).