Abitanti di Sochi spaventati da invasione di grandi ragni lupo - Foto

I ragni in questione sono piuttosto grandi: in alcuni casi, le loro dimensioni possono superare i 30 millimetri, ma non sono pericolosi per l'uomo.

Come riferito al giornale dalla direttrice del dipartimento di ecologia di Sochi della Società Geografica Russa, Julia Naberezhnaya, l'invasione di ragni lupo negli appartamenti dei residenti di Sochi non è un'anomalia. Prima di tutto, secondo lei, è legato essenzialmente ad un calo delle temperature.

Lo scorso anno i cittadini inglesi si erano lamentati di una cosa simile.