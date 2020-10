Utopia e Futuro, dove va il mondo nel report annuale del Valdai Discussion Club

Segnando l'inizio della sua XVII sessione annuale, che si tiene mentre i paesi di tutto il mondo continuano a combattere la pandemia di coronavirus in corso, il Valdai Discussion Club ha presentato il suo nuovo rapporto intitolato "History, To Be Continued: The Utopia of a Diverse World" (Storia, da continuare: L'Utopia di un mondo diverso, ndr).

Alla presentazione del rapporto, tenutasi a Mosca il 13 ottobre, hanno partecipato numerose personalità di spicco tra cui il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Descrivendo il genere del loro lavoro come "utopia", gli autori del Nuovo rapporto postulano che il mondo è sull'orlo di una nuova fase di sviluppo, poiché varie istituzioni diventano gradualmente obsolete e aprono la strada alla cooperazione multilaterale tra le nazioni e persino i paesi più potenti non riescono a ottenere il predominio.

Gli autori seguono le idee presenti in un altro rapporto pubblicato dal Valdai Club a maggio e intitolato "Staying Sane in a Crumbling World" (Rimanere sani in un modo che crolla) che ha presentato la valutazione degli esperti del club della situazione che è sorta nel mondo nel 2020 in mezzo alla pandemia globale di coronavirus.

I partecipanti alla discussione affronteranno una serie di questioni toccanti, come il tipo di mondo in cui l'umanità vorrebbe vivere e come le persone possono evitare di devolvere in ulteriore ferocia e guerra di tutti contro tutti che gli allarmisti prevedono.

La sessione di quest'anno si svolge in un formato misto, con partecipanti provenienti dall'estero che hanno la possibilità di prendere parte all'evento da remoto.

Fondato nel 2004, il Valdai Discussion Club è un think tank che ha sede a Mosca che si sforza di fornire una "valutazione qualificata e obiettiva delle questioni politiche ed economiche globali".

Nel 2016, il club ha istituito il proprio premio che viene presentato dal 2017 Per "contributo significativo alla comprensione e alla spiegazione dei cambiamenti e delle tendenze nella politica globale".

Nel corso degli anni agli eventi organizzati dal Valdai Club hanno preso parte diversi esperti, anche italiani.

