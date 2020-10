Il vaccino Sputnik V sarà testato in Russia indipendentemente da dove verrà prodotto

"Indipendentemente da quale dei siti produrrà questo vaccino ... sarà monitorato presso l'Istituto Gamaleya", ha detto Gunzburg alla conferenza "Pandemia 2020: sfide, soluzioni, conseguenze".

Ad agosto, il Ministero della Salute della Russia ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya per l'elettrochimica e la tecnologia e prodotto insieme al Fondo russo per gli investimenti diretti. Si chiamava "Sputnik V". Il vaccino prevede l'introduzione di due componenti del farmaco con un intervallo di tre settimane.

Gli studi clinici post-marketing del vaccino contro il coronavirus sono iniziati a Mosca il 7 settembre e i primi partecipanti sono stati vaccinati il ​​9 settembre. In totale allo studio parteciperanno 40mila volontari, di cui 10mila riceveranno un placebo, necessario per testare l'efficacia del vaccino.