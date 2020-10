Trump negativo al Covid-19 per diversi giorni consecutivi - Medico Casa Bianca

Il medico della Casa Bianca ha affermato che non sussiste più il rischio che l'attuale capo di stato americano possa trasmettere il Covid-19.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al tampone per il Covid-19 per diversi giorni consecutivi. A renderlo noto, in un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter dalla capo ufficio stampa della presidenza Kayleigh McEnany, è il medico ufficiale della Casa Bianca Sean Conley.

"In risposta alle vostre domande riguardanti i test per il coronavirus del presidente, posso rendere noto che è risultato negativo per diversi giorni consecutivi alla carta antigene", si legge nella nota.

Conley ha quindi aggiunto che in virtù dei dati raccolti è possibile affermare che il presidente "non è più contagioso per le altre persone".

In precedenza il medico della Casa Bianca aveva riferito che il presidente non costituiva più una minaccia per gli altri in termini di possibilità di trasmissione del coronavirus.

La positività di Donald Trump al Covid

Lo scorso 2 ottobre l'attuale inquilino della Casa Bianca e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al tampone per il Covid-19, con il capo dello stato che è stato anche costretto al ricovero in ospedale, dal quale è stato successivamente dimesso il 5 ottobre.

Uscito dalla struttura ospedaliera, Trump si è detto fiducioso per il proseguimento della campagna elettorale e ha rivelato di sentirsi "meglio di 20 anni fa".