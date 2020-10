Bolsonaro su Che Guevara: "Delinquente comunista", i social esplodono

Tweet di Bolsonaro in occasione dell'anniversario della morte di Ernesto Che Guevara, al quale l'attuale presidente brasiliano rivolge parole sprezzanti.

"9 ottobre: moriva in Bolivia il delinquente comunista Che Guevara, la cui eredità ispira solo criminali, tossicodipendenti e la feccia della sinistra. Con la sua fine, il comunismo ha perso forza in America Latina, per tornare poi attraverso il Forum di San Paolo, che continuiamo a combattere", si legge nel tweet.

- 9 de outubro



- Morria na Bolívia o facínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de SP, o qual seguimos combatendo.



- Hoje tem Brasil x Bolívia pic.twitter.com/is2FKUXoYj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 9, 2020

​Subito sono arrivate le reazioni degli utenti di Twitter, alcune a favore di Bolsonaro ma la grande maggioranza degli utenti si è spesa per preservare la memoria dell'eroe della rivoluzione cubana.

C'è chi giudica la plateale uscita di Bolsonaro come un modo per sviare l'attenzione dalle falle del suo operato, come la gestione degli incendi in Amazzonia.

Sposta l'attenzione su Guevara, mentre l'Amazzonia brucia, a scapito non solo di un Brasile che muore sempre più di fame, ma pure nostra, di tutti, della natura e del pianeta. Bravo #Bolsonaro, un ottimo politicante che sa come si fa il politicante. Così, come fa lui. https://t.co/BzAKlezUsH — Rambler (@Rambler1927) October 12, 2020

​Chi la ritiene frutto dell'effetto del coronavirus, che ha colpito l'attuale presidente verde-oro.

L'attacco di #Bolsonaro al #Che per l'anniversario della morte «Un delinquente comunista»

Purtroppo il #COVID19 ha reso il limitato intelletto di #BolsonaroImpostor ancora più debole secondo queste ultime becere dichiarazioni. #bolsonaro è un delinquente! https://t.co/5n9t9Zjy4Q — Catone (@Catone63951699) October 12, 2020

​Altri affermano che se Bolsonaro avesse incontrato davvero il rivoluzionario avrebbe pagato per la sua politica.

È così, #Bolsonaro, il fascista decerebrato e negazionista, che ha la responsabilità di 150mila morti e 5milioni di contagiati per il #COVID19 trova il tempo per vomitare sul #CheGuevara?

Deve ringraziare di non averlo incontrato ... — iaco (@pinoiaco) October 12, 2020

​Un insulto di Bolsonaro? Beh, automaticamente un complimento.

​Infine c'è chi plaude alla dichiarazione, auspicando che presidente lo diventi addirittura anche in Italia.