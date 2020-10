Covid-19, Russia: 1.312.310 contagi (+13.592), 22.722 decessi (+125), 1.024.235 guarigioni (+3.793)

Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 13.592 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio crisi ora è di 1.312.310 ha comunicato alla stampa il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione questa mattina a Mosca.

In precedenza il numero dei nuovi casi di contagio aveva registrato per tre giorni consecutivi un incremento portando il record negativo dei nuovi contagi a 13.634. La vice primo ministro della Federazione, Tatyana Golikova, aveva precedentemente definito l'11 maggio il picco nell'incidenza del coronavirus in Russia, quindo erano stati rilevati 11.656 nuovi casi.

“Nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 13.592 nuovi casi di contagio da coronavirus, di questi 3.564, pari al 26,2%, risultano privi di manifestazioni cliniche, quindi asintomatici”, ha comunicato il Centro.

Il totale dei contagi registrati in tutta la Federazione da inizio crisi ora è di 1.312.310, il tasso di incremento giornaliero rimane all’1% netto.

Nelle ultime ventiquattro ore sono morti 125 pazienti affetti da COVID-19, il totale dei decessi per causa o concausa coronavirus da inizio focolaio in Russia ora è di 22.722. I guariti di ieri sono stati 3.793, per un totale di 1.024.235 guarigioni certificate.

Il perdurare del tasso negativo autunnale tra nuovi guariti e nuovi contagiati, ha portato il numero dei casi attivi a 265.353, di questi circa un quarto, 66.434, nella sola capitale. Mosca detiene anche il triste record dei decessi per causa o concausa coronavirus da inizio pandemia: 5.629, 34 di questi segnalati ieri.

L’unica suddivisione amministrativa ieri non interessata da nuovi casi di contagio è stato il Circondario Autonomo della Ciukotka, mentre il Circondario Autonomo dei Nenec è l’unica regione a non aver mai registrato decessi.