Cina, quasi 10 milioni di test COVID-19 in una sola città in 5 giorni

Le autorità della città di Qingdao, nella provincia cinese dello Shandong, intendono testare l'intera popolazione della città di 9,5 milioni abitanti per il SARS-CoV-2 in cinque giorni, dopo che 12 nuovi casi sono stati identificati, ha detto il comitato sanitario cittadino in un comunicato.

Secondo gli ultimi dati del 2019, la città di Qingdao, sulla costa del Mar Giallo, aveva una popolazione di quasi 9,5 milioni di abitanti.

"È stato sviluppato e lanciato un programma di test universale (per COVID-19), con la collaborazione attiva delle autorità. I test sulla popolazione stanno procedendo a un ritmo accelerato. Per tre giorni i test saranno effettuati in cinque distretti, tra cui Shinan, Shibey, Litzan, Laoshan e Chengyang. Si prevede di testare l'intera popolazione della città in cinque giorni, i risultati saranno annunciati in modo tempestivo", si legge nel comunicato ufficiale.

Dopo che l'11 ottobre in città erano stati rilevati tre casi di infezione asintomatica da coronavirus in uno degli ospedali locali, le autorità hanno prontamente organizzato un'indagine epidemiologica su larga scala. Come primo atto dell'indagine, sono stati testati 377 contatti stretti dei primi tre casi, di conseguenza sono stati identificati altri cinque portatori asintomatici e quattro casi confermati della malattia.

Al 12 ottobre, in città sono stati rilevati 12 casi di contagio da virus SARS-CoV-2, di cui sei portatori asintomatici e sei casi confermati di malattia COVID-19, poiché due pazienti considerati asintomatici hanno già iniziato a mostrare i sintomi.

Ad oggi sono stati testati oltre 143,8mila dipendenti di istituzioni mediche e nuovi pazienti negli ospedali di tutta la città, i risultati di 114.862 individui sono già pronti, tutti negativi.

In totale, durante l'epidemia nella Cina continentale, sono stati rilevati 85.578 casi di infezione da coronavirus, 80.714 persone sono guarite, 230 pazienti con COVID-19 sono rimasti in ospedale e 4.634 sono morti.

Dal 1 aprile le autorità del Paese hanno anche iniziato a pubblicare dati sui casi di malattia asintomatica. Nell'ultimo giorno sono stati identificati 32 casi di questo tipo, 29 dei quali importati, 17 persone sono state rilasciate dalla quarantena, i cui test per il coronavirus sono risultati positivi ma senza che comparissero i sintomi caratteristici della malattia. Restano sotto osservazione 395 portatori asintomatici.