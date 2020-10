Cosa mangiare insieme al quark: il consiglio di una dietologa

Il quark è ricco di proteine, grassi, sali minerali, vitamine e macro e microelementi. Tuttavia, il suo beneficio dipende molto da quello a cui si abbina, ha detto la nutrizionista Marijat Muchina in un'intervista a Sputnik.

Le persone adulte e di età superiore ai 50 anni dovrebbero mangiare da 100 a 150 grammi di quark al giorno di mattina, in quanto questo alimento trattiene i liquidi. Fanno eccezione le donne che allattano che, come i bambini, dovrebbero consumare il quark la sera come fonte di proteine. Questo formaggio dà i benefici massimi con gli alimenti a cui si abbina.

"Il quark con verdure è più utile perché vengono aggiunti clorofilla e acido folico e nuove vitamine. La combinazione con i frutti di bosco è allo stesso modo adatta. Ma quando c'è pepe o sale, provoca una ritenzione di liquidi inutile. La ricotta si combina bene con la panna acida, migliora la digestione delle vitamine liposolubili e solubili nel calcio", ha detto Muchina.

Allo stesso tempo questo formaggio è dannoso se abbinato con lo zucchero, ha aggiunto la dietista.

"Se aggiungiamo zucchero, aumentiamo le calorie e compromettiamo l'assimilazione dei carboidrati", ha avvertito l'esperta.

In modo semplice è possibile inoltre capire se il quark che abbiamo comprato in negozio è un prodotto di qualità.

"È importante capire se la cagliata contiene amido. Serve una goccia di tintura di iodio. Se la goccia diventa blu, significa che la ricotta è falsa. L'amido nel quark suggerisce che si tratta di un prodotto completamente artificiale e non naturale, contraffatto e che il produttore vuole ingannare il consumatore. Per scegliere sempre il formaggio di qualità, bisogna anche ricordare che non deve avere un profumo acido e penetrante", ha aggiunto la dietista Muchina.

