Kalashnikov mostra in dettaglio la nuova pistola per i poliziotti russi - Video

La società statale russa Kalashnikov ha pubblicato su YouTube il video che mostra in dettaglio tutte le caratteristiche tecniche della sua nuova pistola, che prende il nome dall'armaiolo russo Dmitry Lebedev.

Lebedev e il suo team hanno progettato quest'arma utilizzando tecnologie digitali. Inizialmente, hanno sviluppato la cosiddetta struttura di controllo, che include la canna, il calcio e il grilletto. Hanno quindi completato la pistola con altri componenti che erano stati precedentemente sottoposti ad analisi matematica per valutarne l'efficacia.

Come risultato del loro lavoro costante, gli armaioli Kalashnikov sono riusciti a creare una pistola molto compatta con il calcio ergonomico, che ha anche una maggiore precisione e velocità di fuoco.

In totale, l'arma misura 180 millimetri, mentre la lunghezza della sua canna è di 92 millimetri. È facile da tenere in una mano poiché pesa solo 710 grammi. Nonostante ciò, non è meno letale di altre pistole della sua classe poiché il suo caricatore può contenere fino a 14 colpi da 9 millimetri.

La pistola ha già ricevuto il via libera dalla Guardia Nazionale Russa, che l'ha messa alla prova. A oggi, l'arma ha già superato i test statali, alcuni dei quali sono stati mostrati in altri video dal consorzio.