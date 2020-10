Una pilota esce quasi illesa da un incidente a più di 400 km/h - Video

Pruett, terza nella classifica Top Fuel, stava affrontando Tony Schumacher, suo compagno di scuderia alla Don Schumacher Racing, nel secondo round di eliminazioni al World Wide Technology Raceway quando il suo dragster è volato in aria a più di 410 chilometri all'ora.

L'atleta dopo alcuni istanti in volo si è schiantata a terra sotto una pioggia di detriti, per poi scendere velocemente dal veicolo e rassicurare la folla riguardo le sue condizioni.

"Questo è stato il round più intenso della competizione e il giro più selvaggio che abbia mai fatto, ve lo assicuro. Stiamo ancora elaborando tutto, esaminando le parti e concependo un piano per andare avanti. Il mio corpo sta bene. La mia mente sta bene", ha detto dopo la gara alla rivista 'Dragzine'.

La Pruett se l'è cavata con una distorsione lombare e alcuni lividi e avrà bisogno della fisioterapia per accelerare il processo di recupero. Ha fornito le sue considerazioni sul sistema di sicurezza del veicolo e ha assicurato che la cosa più importante è stata il paracadute che è stato aperto dopo l'incidente.

Ha ammesso che guardare l'incidente in video è stato più terrificante che viverlo. Ha raccontato che all'inizio ha visto solo che la sua visione della pista ha cominciato a distorcersi per poi svanire completamente, momento in cui si è detta: "No, questo non dovrebbe succedere...".

"Ricordo di aver visto il tabellone e il cielo e di aver realizzato che una cosa del genere mi stesse succedendo davvero. Ma subito ho capito che non c'era niente che potessi fare a quel punto se non rimanere in gara. Perché una volta che ho visto il tabellone, le nuvole e il cielo poi mi sono schiantata. Prima di ciò è accaduto il momento più tranquillo perché non avevo ancora impattato la terra e il motore continuava a funzionare e io mi trovavo comunque in pista. Poi ho avuto l'impulso di cambiare direzione e ho pensato 'spero di non farmi male'. Si è trattato di un momento scioccante perché ho realizzato che a un certo punto sarei caduta", ha ricordato in un'intervista al portale dell'NHRA.

Eco altre immagini dell'incidente postate da lei sul suo profilo Instagram.