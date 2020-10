Kim Jong-un ringrazia popolo nordcoreano per mancanza di casi di Covid

Nel suo discorso alla parata celebrativa in onore del 75° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ringraziato il suo popolo per il fatto che non ci sono malati di COVID-19 nel Paese e ha augurato ai "compagni" sudcoreani di cavarsela nella lotta contro il coronavirus.

Nel suo discorso durante la parata Kim Jong-un ha ringraziato i propri concittadini per il fatto che all'unanimità hanno implementato le misure anti-contagio, hanno considerato come proprio questa questione governativa e sono stati in grado di superare tutte le difficoltà. Ha aggiunto che se non fosse stato per il patriottismo del popolo nordcoreano e per le sue eccellenti qualità, il Paese, al cui sistema antiepidemico "manca tutto", non sarebbe stato in grado di fermare la "terribile catastrofe".

Ha aggiunto che, nonostante le condizioni difficili e la "mancanza di tutto", il Paese deve mantenere misure anti-contagio estreme e combattere le conseguenze dei disastri naturali, che diventano "un pesante fardello e un dolore" per ogni famiglia della Repubblica Popolare di Corea.

"Sebbene i nostri cittadini siano sempre stati grati al partito, coloro che dovrebbero sentire le parole di gratitudine siete voi, i nostri grandi cittadini", ha detto Kim Jong-un.

Kim Jong Un ha augurato che anche la Corea del Sud riesca a vincere la battaglia contro il coronavirus.

"Spero che i nostri amati compagni sudcoreani fronteggeranno la crisi sanitaria e lavoreranno fermamente con noi mano nella mano", ha detto Kim Jong-un.

Dopo il suo discorso, guardando la parata, Kim Jong-un si è mostrato sorridente.

In Corea del Nord hanno iniziato a trasmettere nella tv di stato la parata per il 75° anniversario di fondazione del Partito del Lavoro di Corea, che non era in programma.

I militari sudcoreani hanno successivamente riferito di aver visionato la parata della Corea del Nord. Presumibilmente le immagini trasmesse dalla tv nordcoreana in serata sono una registrazione della parata avvenuta la mattina.