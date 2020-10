Manifestanti si riuniscono a Londra per opporsi alle misure anti-Coronavirus del governo - Video

Il governo del Regno Unito ha intensificato le misure anti-Coronavirus in Inghilterra in mezzo alla crescita costante dei casi quotidiani di COVID-19, che superano i numeri registrati in primavera. I decessi, al contrario, rimangono bassi rispetto ai dati di marzo-maggio.

Sputnik è in diretta da Hyde Park a Londra, dove i manifestanti si sono riuniti per esprimere la loro opposizione ai limiti alla vita pubblica imposti dal governo britannico per gestire la situazione del coronavirus in Inghilterra.

Alla fine di settembre, Londra ha introdotto una serie di misure per contenere la diffusione dell'infezione che comprendeva il divieto di raduni di più di sei persone, la chiusura anticipata di ristoranti e pub e l'uso obbligatorio della maschera nei bar.

A partire da venerdì, il numero totale di casi di coronavirus nel Regno Unito è di 561.819, secondo l'OMS, mentre il conteggio dei decessi è di 42.592.