Coronavirus, Russia: 1.285.084 contagi (+12.846), 22.454 decessi(+197), 1.016.202 guarigioni(+6.781)

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 12.846 nuovi casi di coronavirus in Russia.

Il numero di nuovi casi di coronavirus in Russia per il secondo giorno consecutivo supera il picco di maggio (11.656), altre 12.846 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dal Quartier generale operativo per la riduzione della diffusione del virus.

In un quarto dei casi l'infezione è asintomatica.

Nelle ultime 24 ore sono morte 197 persone (dall'inizio della pandemia 22.454), mentre 6.781 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali, per un totale di 1.016.202 guariti.

Il numero totale di casi COVID-19 segnalati nel paese è salito a 1.285.084.

Ieri sono stati rilevati 12.126 casi di coronavirus in Russia. Il tasso di crescita è di mezzo punto percentuale.