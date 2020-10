Trump parla del suo trattamento per il COVID-19 in prima intervista televisiva dopo test positivo

In una prima intervista televisiva da quando è stato diagnosticato il COVID-19 la scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato dei dettagli sul suo trattamento e sul processo di guarigione in corso con un collaboratore di Fox News, il dottor Mark Siegel, parlando con lui dal Rose Garden venerdì.

In quella che il presidente ha descritto come una "visita medica", Trump ha detto che ora è libero da farmaci e ha rivelato di sentirsi "davvero, davvero forte", descrivendo anche i suoi primi giorni nella lotta contro il COVID-19.

"Non mi sentivo forte, non mi sentivo davvero forte. Non ho avuto problemi con la respirazione, cosa che interessato molte persone, non ho avuto problemi con quello", ha detto Trump a Siegel." Non mi sentivo molto vitale come dovrebbe sentirsi il presidente degli Stati Uniti".

Trump ha descritto le azioni intraprese quando è arrivato in ospedale e ha descritto i test a cui è stato sottoposto.

"Mi hanno controllato i polmoni", ha detto Trump. "Hanno attrezzature incredibili a Walter Reed. Infatti hanno detto: "No, puoi lasciare la giacca addosso". Ho detto: "Me la toglierò comunque, se volete".

Accreditando l'azione tempestiva per quella che sembra essere una guarigione, Trump ha elogiato le attrezzature e i medici dell'ospedale Walter Reed, oltre a parlare di un cocktail sperimentale di anticorpi che ha ricevuto mentre si trovava nella struttura. Ha anche rivelato di aver cercato di "negoziare" con i medici sul suo trattamento, ma ha finito per ascoltare quello che avevano da dire.

"Volevano tenermi in osservazione", ha continuato Trump. "Sapete, volevano essere sicuri che stessi bene. Ma (...) sono stato lì, immagino, tre giorni e mezzo (...). Volevo andarmene già dopo il primo giorno. Io sentivo davvero di non essere in cattive condizioni. Dopo il primo giorno, penso che sarei stato molto peggio se non avessi preso questo farmaco (Regeneron)".

Lodando il farmaco e sottolineando che è "apparentemente bello essere presidente", Trump ha ribadito la sua promessa nel fornire a chiunque sia stato infettato da COVID lo stesso trattamento che ha ricevuto. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che gli piacerebbe "donare" il plasma se gli verrà chiesto di farlo.

La ripresa della campagna elettorale

Desideroso di riprendere la sua campagna e gli eventi di parlare in pubblico, Trump apparirà sabato, secondo il programma della Casa Bianca. Ha anche affermato di essere pronto a partecipare a un secondo dibattito presidenziale, originariamente previsto per il 15 ottobre, ma, dopo aver appreso che si sarebbe tenuto in un formato virtuale, si è rifiutato di partecipare, sostenendo che non avrebbe "perso tempo" a discutere in linea.

Il prossimo incontro programmato di Trump con il rivale presidenziale democratico, Joe Biden, è indicativamente previsto per il 22 ottobre, e non è ancora chiaro se si terrà un terzo dibattito presidenziale. Il team di Biden ha rifiutato la data del 29 ottobre proposta dalla campagna Trump, rilevando che la decisione di modificare la programmazione spetta esclusivamente alla Commissione sui dibattiti presidenziali.