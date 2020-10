Pescata una carpa enorme a Kaliningrad - Foto

Un pescatore ha parlato del motivo per cui è più facile catturare pesci grossi in autunno e di quanto tempo ci vuole per pescare una carpa così grande e apparentemente sbadata.

Il pescatore di Kaliningrad Alexey Zagorodny ha catturato una carpa di 24,1 chilogrammi. E' il suo secondo record. E' riuscito in questa impresa nel lago Karpovskoye nel villaggio di Pregolsky della regione di Kaliningrad.

È riuscito a catturare il pesce con le cosiddette boilies, che sono un'esca speciale bollita fatta con un mix di ingredienti che possono includere carne di pesce, latte, cereali, verdure e uova sode.

Il sorriso del dio della carpa

Il pescatore non ha cambiato la tradizione in voga tra i pescatori, quindi dopo essersi fotografato e aver baciato questo grosso pesce, lo ha rimesso di nuovo nel lago. Alexey ha dedicato l'impresa a suo padre Vladimir.

Ha poi scritto sul suo profilo Facebook: “24.100 kg !!! Il dio della carpa mi ha sorriso di nuovo."

"Il pesce è fondamentalmente molto simile a quello che ho catturato lo scorso autunno. E forse è la stessa carpa, solo un po 'più magra", ha detto Alexej in un'intervista a Sputnik, aggiungendo che non si può dire nulla con certezza.

"Il pesce non aveva segni speciali, né squame strappate, né vecchie ferite. Inoltre, i pesci di un lago possono essere molto simili perché hanno uno stile di vita simile".

© Foto : Aleksiej Zagorodnij Pescatore di Kaliningrad Alexey Zagorodny con la carpa pescata

40 minuti per tirare su il pesce

Secondo il pescatore, non c'è da meravigliarsi che il suo secondo record sia caduto di nuovo in autunno.

"In estate, i pesci del lago hanno il loro cibo. E prima dell'inverno, quando le carpe cadono in anabiosi, aumentano di peso - iniziano a nutrirsi intensamente. Ecco perché un pesce grosso e attento può essere catturato soprattutto negli ultimi mesi autunnali, quando ci sono meno insetti, quindi non esita e non disprezza il nostro cibo", spiega.

Inoltre, il pescatore ha affermato che quando la temperatura dell'acqua scende, il pesce non è più così forte.

"In estate è più difficile catturare queste carpe, perché in quel momento i pesci sono più vigili. Questa volta mi ci sono voluti circa 40 minuti", ha spiegato.