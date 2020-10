Tempio pagano di 1.200 anni in onore di Thor e Odino portato alla luce in Norvegia - Foto

I resti di un tempio pagano di 1.200 anni dedicato agli antichi dei nordici come Thor e Odino è stato scoperto in Norvegia - una rara reliquia della religione vichinga costruita pochi secoli prima che il cristianesimo diventasse dominante in quell'area.

Secondo gli archeologi il grande edificio in legno - lungo circa 14 metri, largo 8 m e alto fino a 12 m - dovrebbe risalire alla fine dell'ottavo secolo e dovrebbe essere stato utilizzato per l'adorazione degli dei e per i sacrifici fatti in loro onore durante i solstizi di mezza estate e d'inverno.

Questo è il primo antico tempio norreno trovato nel paese, ha detto l'archeologo Søren Diinhoff del Museo universitario di Bergen.

"Questa è la prima volta che troviamo uno di questi splendidi edifici speciali. Eravamo al corrente della loro presenza in Svezia e Danimarca... Questo dimostra che esistevano anche in Norvegia", ha affermato Diinhoff a WordsSideKick.com.

I norvegesi iniziarono a costruire queste grandi 'case degli dei', come vengono chiamate, nel sesto secolo. Queste costruzioni erano molto più complesse dei semplici siti, spesso all'aperto, che le persone in precedenza usavano per adorare gli antichi dei nordici.

"È un'espressione di fede più accesa di quella riscontrabile nei piccoli luoghi di culto. Questo probabilmente ha qualcosa a che fare con una certa classe elevata della società, che li ha costruiti per creare un vero spettacolo ideologico", ha detto.