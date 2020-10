Harry e Meghan discuteranno dell'impatto del COVID-19 sull'istruzione femminile con Malala Yousafzai

Circa 20 milioni di ragazze in tutto il mondo potrebbero non riuscire a tornare in classe quando le scuole saranno riaperte dopo la fine dell'emergenza sanitaria.

Domenica, gli ex reali Principe Prince Harry e Meghan Markle appariranno in un video con l'attivista e vincitrice del premio Nobel Malala Yousafzai per celebrare la Giornata internazionale delle ragazze l'11 ottobre e parlare degli ostacoli che devono affrontare le ragazze per l'accesso all'istruzione in tutto il mondo.

Secondo l'Associated Press, la conversazione sarà pubblicata sul canale YouTube e sul sito web del Malala Fund.

Il fondo, creato nel 2013 dall'attivista pakistana e da suo padre, Ziauddin Yousafzai, è un'organizzazione no profit internazionale che collabora con iniziative in merito all'educazione femminile in tutto il mondo, dall'Afghanistan al Brasile e all'India.

Uno degli argomenti da discutere è l'impatto della pandemia sull'istruzione femminile, poiché una ricerca del Malala Fund suggerisce che circa 20 milioni di ragazze in età da scuola secondaria potrebbero non riuscire a tornare in classe una volta che le scuole riapriranno dopo la crisi sanitaria.

Negli ultimi tempi il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati ripetutamente criticati per aver infranto il protocollo reale, accusati di intromettersi in politica e di parlare troppo apertamente di questioni sociali. Le critiche hanno preso slancio la scorsa settimana, quando sono intervenuti riguardo le prossime elezioni statunitensi esortando gli elettori a "rifiutare l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online".