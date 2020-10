Pentagono stanzia 600 milioni di dollari per test sulle applicazioni del 5G in ambito militare

Gli esperimenti saranno condotti in cinque poligoni militari, tra cui la base aerea di Hill (Utah), la base logistica del Corpo dei Marines in Georgia), la base Lewis-McChord (Washington) e la base aerea di Nellis (Nevada).

Il Pentagono ha annunciato stanziamenti da 600 milioni di dollari per progetti che, secondo il dipartimento, "rappresentano i più grandi test 5G su vasta scala per applicazioni a duplice uso nel mondo". I progetti includeranno il pilotaggio della realtà aumentata / virtuale per la pianificazione e l'addestramento delle missioni con il 5G, test di depositi smart e la valutazione delle tecnologie 5G per migliorare la sopravvivenza del comando e del controllo.

"Il Dipartimento della Difesa è in prima linea nei test e nella sperimentazione 5G all'avanguardia, che rafforzeranno le capacità di combattimento della nostra nazione e la competitività economica degli Stati Uniti in questo campo critico. Attraverso questi test, il Dipartimento sta sfruttando le sue autorità uniche per perseguire audaci innovazioni su una scala e portata senza pari in nessun'altra parte del mondo", ha affermato il Pentagono in una nota.

Tra le aziende coinvolte nel progetto ci sono le società di telecomunicazioni Nokia, Ericsson, AT&T, Oceus Networks, General Electric R&D e la l'unità della difesa e aerospaziale statunitense di General Dynamics.

Uno dei progetti mira a sviluppare "un banco di prova per l'uso delle tecnologie 5G per aiutare nella letalità di aria, spazio e cyberspazio", migliorando allo stesso tempo la sopravvivenza del comando e del controllo.

La guerra del 5G tra USA e Cina

L'annuncio del Pentagono arriva in mezzo alle tensioni statunitensi con la Cina, in particolare con il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei. L'amministrazione Trump non solo ha inserito l'azienda nella sua lista nera commerciale, che ha effettivamente isolato Huawei, vietando alle società statunitensi di fare affari con essa, ma ha anche lanciato una campagna globale per screditare Huawei. La Casa Bianca afferma che la società rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per i suoi alleati, poiché, presumibilmente, questa spierebbe i suoi clienti per volere del governo cinese, affermazione che Pechino e Huawei negano.