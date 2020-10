Ex presidente kirghiso Atambayev ha subito tentativo di assassinio, sostiene suo consigliere

Almazbek Atambayev, che è stato recentemente liberato dai manifestanti dalla sua prigionia, è sopravvissuto a un attentato alla sua vita, secondo quanto dichiarato da una sua assistente, Kunduz Zholdubaeva. Ha affermato che la sua auto è stata colpita da diversi proiettili, ma che l'ex presidente non è rimasto ferito nell'attacco.

Zholdubaeva lo ha affermato sulla sua pagina Facebook.

Zholdubaeva, ha anche condiviso diversi video con Atambayev, uno dei quali sembrava mostrare segni presumibilmente lasciati sulla sua auto dai proiettili sparati contro di lui.

Le proteste in Kirghizistan

Lo scorso lunedì sono scoppiate le proteste di massa in Kirghizistan di coloro che non riconoscono i risultati delle elezioni parlamentari nel paese, svoltesi il 4 ottobre. Dopo violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i manifestanti hanno preso il controllo dell'edificio del parlamento del Paese, che ospita l'amministrazione presidenziale.

Una persona è morta e almeno 1.000 persone sono rimaste ferite durante gli scontri.

In precedenza la Farnesina in una nota ha espresso la speranza che gli avvenimenti attuali non interrompano il percorso di avvicinamento agli standard democratici intrapreso da tempo in Kirghizistan.

