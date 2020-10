Svizzera, obbligo di quarantena per chi proviene da Liguria, Campania, Sardegna e Veneto

La Svizzera sempre più in protezione contro il nuovo coronavirus. Nella lista grigia inserite la Campania, la Liguria, il Veneto e la Sardegna. Obbligo di quarantena per chi arriva da queste regioni.

Chi proviene dalle regioni e nazioni inserite nella “lista grigia” realizzata dalla Svizzera, oltre al tampone dovrà osservare la quarantena obbligatoria. E da lunedì 12 ottobre nella lista ci saranno anche Campania, Liguria, Sardegna e Veneto per l’Italia.

Ben più lunga invece la lista delle regioni francesi, sono ben 18 le regioni inserite nella lista grigia della Svizzera.

Quindi entrare in Svizzera per chi giunge da queste aree risulta essere molto complicato, perché il viaggiatore potrà entrare in Svizzera ma dovrà osservare 14 giorni di isolamento completo.

Nella lista diffusa dal Corriere del Ticino risultano anche due Land tedeschi, Amburgo e Berlino. Mal messa anche l’Austria che ha 6 land nella lista grigia della Svizzera, tra cui Vienna e Salisburgo.

Non solo regioni

Oltre alle regioni nella lista troviamo anche numerose nazioni, tra cui spicca il Belgio, la Russia, gli USA, la Repubblica Ceca, Croazia, Islanda, Israele, Lussemburgo, Malta, Monaco, Regno Unito e molte altre.