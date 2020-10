Presidente Kirghizistan introduce lo stato di emergenza a Bishkek, inviati i militari

Il capo di Stato ha adottato tali misure a causa dell'attuale situazione nel Paese, "associata alla violenza e a una minaccia per la vita e la salute delle persone a seguito dei disordini". Lo stato di emergenza è stato introdotto "esclusivamente per garantire la protezione della vita e della salute dei cittadini, la loro sicurezza", nonché per stabilizzare rapidamente la situazione in Kirghizistan.

In conformità con il decreto di Jeenbekov, il vice ministro degli interni Almazbek Orozaliev è stato nominato comandante della capitale. Bishkek intende anche introdurre un coprifuoco. Ai singoli residenti della città potrebbe essere vietato di lasciare le proprie case e in luoghi affollati per controllare i documenti.

Lo stato maggiore delle forze armate del Kirghizistan è stato incaricato di portare mezzi militari nella capitale e di organizzare posti di blocco per "sopprimere gli scontri armati, garantire il mantenimento della legge e dell'ordine e proteggere la popolazione civile".

Durante lo stato di emergenza, l'ufficio del comandante di Bishkek sarà in grado di stabilire una modalità di funzionamento speciale delle imprese, introdurre il controllo sui media e regole speciali per l'utilizzo delle comunicazioni.

Le proteste in Kirghizistan

Lo scorso lunedì sono scoppiate le proteste di massa in Kirghizistan di coloro che non riconoscono i risultati delle elezioni parlamentari nel Paese, svoltesi il 4 ottobre. Dopo violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i manifestanti hanno preso il controllo dell'edificio del parlamento del Paese, che ospita l'amministrazione presidenziale.

Una persona è morta e almeno 1.000 persone sono rimaste ferite durante gli scontri.

In precedenza la Farnesina in una nota ha auspicato che gli avvenimenti attuali non interrompano il percorso di avvicinamento agli standard democratici intrapreso da tempo in Kirghizistan.