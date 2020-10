Coronavirus in Russia, nuovo record contagi in un giorno

Il picco più alto di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 nella Federazione russa era stato registrato circa cinque mesi fa. Era l’11 maggio quando il Centro per la lotta al coronavirus segnalava 11.656 nuovi casi alla lettura del bollettino. Oggi, 9 ottobre, lo stesso Centro ha comunicato che i casi registrati nella giornata di ieri sono stati 12.126, 470 in più rispetto al precedente picco negativo.

Il bollettino dell’11 maggio segnalava per l’esattezza 11.656 nuovi casi, 5.495 nuove guarigioni e 94 decessi. Il bollettino completo di oggi 12.126 nuovi casi, 7.092 nuove guarigioni e 201 decessi.

La sola Mosca nella giornata di ieri ha registrato 3.701 nuovi casi, 1.424 nuove guarigioni, 33 decessi. Attualmente nella capitale vi sono 57.155 casi attivi, cioè persone che è stato accertato siano contagiate dal virus SARS-CoV-2, pur non necessariamente malate di COVID-19. Si calcola che gli asintomatici siano almeno un quarto dei registrati.

Record di contagi a livello globale

La notizia è in linea e giunge in concomitanza con quanto riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito, dove è stato comunicato il nuovo record di nuovi casi registrati in un solo giorno a livello globale: 338.779. I decessi per causa o concausa coronavirus registrati ieri in tutto il mondo risultano essere 5.514. Il precedente record giornaliero di casi di coronavirus era stato registrato il 2 ottobre con un totale di 330.340 infezioni.

Il Paese in assoluto più colpito, sia per numero contagiati accertati che decessi, rimane gli Stati Uniti, con oltre 7,8 milioni contagi, più di 200mila morti (217.738) e quasi 2,6 milioni di casi attivi.

Segue l’India che è arrivata a quasi 7 milioni contagi e ha superato i 100mila decessi. Brasile terzo per numero di contagi con 5 milioni e 149mila decessi. La Russia è la quarta nazione per contagi accertati da inizio crisi, 1.272.238, ma tredicesima per numero decessi, 22.257.

Secondi i dati forniti dall’Italia, il Paese ha meno di un terzo dei contagi registrati rispetto alla Russia (338.398) ma circa il 50% in più dei decessi (36.083), su una popolazione inferiore meno della metà.