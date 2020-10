Nuovo record di contagi nel mondo, quasi 100mila casi solo in Europa

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono state registrate in tutto il mondo 338.779 nuove infezioni da Covid, raggiungendo il record di contagi dall'inizio della pandemia.

L'Oms ha anche affermato che il notevole aumento è principalmente legato all'incremento dei nuovi casi in Europa che registra 96.996 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lo stesso numero di contagi in Europa è in sé un record.

Il precedente massimo era stato registrato lo scorso 2 ottobre, con 330.340 nuovi casi in tutto il mondo. I nuovi decessi legati al Covid sono stati 5.514 nelle ultime 24 ore, cifra che porta il totale di vittime a livello globale a 1,06 milioni.

L'Europa, nel suo complesso, sta registrando più nuovi casi di India (78.524 in 24 ore), Brasile (41.906) e Stati Uniti (38.904). Secondo l'analisi dei dati effettuata da Reuters, i Paesi dove le infezioni stanno aumentando sono 54, tra cui Argentina, Canada e la maggior parte dei Paesi europei.

Particolarmente preoccupante è la situazione nel Regno Unito , dove oggi è stato registrato un record di 17mila nuovi casi .

, dove oggi è stato registrato un record di . In Francia i nuovi contagi sono rimasti sopra la soglia record dei 18mila per il secondo giorno consecutivo

i nuovi contagi sono rimasti sopra la soglia record dei per il secondo giorno consecutivo Belgio la media delle nuove infezioni è in crescita da una settimana.

La Germania ha infine riportato il maggior incremento giornaliero dallo scorso aprile.

Dall'inizio della pandemia nel mondo sono stati registrati un totale di 36.660.819 contagi da Covid, con 27.572.866 guariti e 1.064.604 vittime.

In Italia, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, il totale di contagi da Covid dall'inizio della pandemia è arrivato a 338.398 con un'aumento di 4.458 unità. Nella giornata di oggi sono stati registrati 22 decessi e 1.060 guarigioni, mentre il totale di attualmente positivi è salito a 65.952.