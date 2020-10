Ladro irrompe nella villa di Cristiano Ronaldo durante la partita tra Portogallo e Spagna

Disavventura per il campione portoghese della Juventus, che secondo il giornale locale Diario de Noticias Madeira ha subito un furto nella sua abitazione di Madeira.

Il fatto è avvenuto lo scorso mercoledì, mentre il noto calciatore era in campo per una partita amichevole tra il Portogallo e la Spagna. Come ha dichiarato una fonte citata dai media locali, gli ignoti topi di appartamento si sono introdotto nella lussuosa villa di proprietà di Cristiano Ronaldo sull'isola di Madeira, il cui valore è stimato in oltre 7 milioni e 700 mila euro.

Stando ai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, il malvivente si è intromesso nell'abitazione attraverso il garage.

L'elenco degli oggetti smarriti e l'ammontare dei danni non sono stati riportati, ma è noto che sono stati sotratti alcuni oggetti personali, compresa una sua maglia autografata.

La polizia, dopo aver esaminato i filmati della CCTV, ha stabilito l'identità del sospetto. Tuttavia, al momento il ladro non è stato arrestato.

Per la cronaca, l'amichevole tra Portogallo e Spagna, disputata allo stadio Josè Alvalade di Lisbona, si è conclusa a reti bianche e Cristiano Ronaldo è stato sostituito al 73'.