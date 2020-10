Perdita d’aria sulla Stazione Spaziale: ora si proverà a sigillare con il nastro adesivo

Nel modulo intermedio russo Zvezda, dove è stata rilevata la perdita d'aria, c'è una stazione di attracco, alla quale si agganciano la navicella Soyuz con equipaggio e la navicella cargo Progress.

Il "buco", nel frattempo, non è stato trovato.

"Ecco quello lungo il perimetro che avete superato, il giunto [dell'unità di attracco], dove è imbrattato di mastice, è lì che è necessario sigillare con nastro adesivo il più possibile e senza bolle", ha chiesto uno specialista del Centro al cosmonauta Ivan Wagner.

Il cosmonauta russo continua anche a coprire il compartimento che perde con coriandoli di carta che dovrebbero aiutare a localizzare la perdita.

L’idea è quella di lasciare i coriandoli fluttuare in assenza di gravità per lasciarli attrarre dalla perdita. In questo modo dovrebbero dirigersi in direzione della fuoriuscita di aria ma l’esperimento non ha ancora dato i risultati sperati.

Nel frattempo, per arginare la perdita, si sta procedendo con il più classico dei ‘piani B’.

La perdita d’aria sulla ISS

Una piccola perdita d'aria sulla Stazione Spaziale era stata registrata a settembre 2019. Nell'agosto-settembre 2020, dopo che il flusso è quintuplicato (da 270 grammi a 1,4 chilogrammi d'aria al giorno), l'equipaggio ha chiuso due volte i portelli nei moduli della ISS per verificarne la tenuta e li ha isolati. Si è scoperto che la perdita si trovava nel modulo Zvezda russo.

Il tasso di caduta di pressione corrisponde a 3 millimetri di mercurio al giorno, tuttavia, come è stato rassicurato dall’Agenzia Spaziale russa Roscosmos, questo non rappresenta un pericolo per l'equipaggio della ISS e non impedisce alla stazione di volare in modalità con equipaggio.

Secondo Vladimir Solovyev, Direttore di volo del segmento russo della ISS, la perdita d'aria è "follemente piccola" e forse il foro o la fessura che l'ha causata, che si stima essere di 0,6-0,8 mm, non potrà mai essere trovato.

Secondo Sergei Krikalev, direttore esecutivo per i programmi con equipaggio della Roscosmos, se l'equipaggio non riuscirà a eliminare la perdita, nel lungo periodo si renderà necessario dover fornire volumi d'aria aggiuntivi alla stazione.

Attualmente sulla ISS ci sono i cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner, insieme all'astronauta americano Christopher Cassidy.