USA 2020, secondo dibattito Trump-Biden in formato virtuale. Il tycoon: "Così non partecipo"

L'attuale presidente americano ha già fatto sapere di non essere disposto a partecipare ad un dibattito in videoconferenza.

Il secondo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden, si terranno il prossimo 15 ottobre in formato virtuale.

Ad annunciarlo è l'emittente C-SPAN, citando la decisione della Commissione per i dibattiti delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America, la quale ha motivato tale scelta al fine di salvaguardare la salute dei partecipanti all'evento.

Si specifica inoltre che i due candidati prenderanno parte al dibattito, trovandosi in luoghi diversi, mentre il moderatore gestirà gli interventi direttamente da Miami.

L'attuale presidente americano Trump si è immediatamente dichiarato contrario alla possibilità di confrontarsi in videoconferenza con il suo rivale del Partito Democratico, tanto da arrivare a dichiarare all'emittente Fox Business di non essere disposto a "perdere tempo con i dibattiti virtuali".

In luogo di quest'ultimo, il Comitato elettorale del tycoon ha reso noto che il candidato del Partito Repubblicano organizzerà un comizio elettorale.

Il primo dibattito e la positività di Trump

Il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden ha avuto luogo lo scorso 29 settembre a Cleveland, in un confronto nel corso dei quali i due contendenti non si erano risparmiati forti critiche ed insulti reciproci

Appena tre giorni dopo, il 2 ottobre, l'attuale inquilino della Casa Bianca e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al tampone per il Covid-19, con il capo dello stato che è stato anche costretto al ricovero in ospedale, dal quale è stato successivamente dimesso il 5 ottobre.

Uscito dalla struttura ospedaliera, Trump si è detto fiducioso per il proseguimento della campagna elettorale e ha rivelato di sentirsi "meglio di 20 anni fa".

Le elezioni presidenziali americane

Il prossimo 3 novembre si terranno le 59° elezioni presidenziali della storia degli Stati Uniti, nel corso del quale i cittadini saranno chiamati ad eleggere i cosiddetti grandi elettori che il 14 dicembre 2020 si riuniranno nel Collegio elettorale per eleggere il nuovo presidente e il suo vice presidente.

I due candidati principali sono il presidente uscente Donald Trump per il Partito Repubblicano, e Joe Biden, vincitore delle primarie del Partito Democratico.