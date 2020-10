NYT svela i costi del trattamento di Trump dal COVID-19

Il New York Times ha riportato quale sarebbe stato l'importo da pagare per il trattamento del coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, se quest'ultimo non fosse un capo di Stato.

Il trattamento per curare il coronavirus di Donald Trump è costato più di 100.000 dollari, riferisce il giornale.

NYT rileva che l'inquilino della Casa Bianca è arrivato all'ospedale con un elicottero e ha lasciato la struttura sanitaria dopo tre giorni di permanenza.

"Ha fatto molti tamponi al coronavirus, ha ricevuto l'ossigeno, steroidi e un trattamento sperimentale con gli anticorpi. A qualcuno che non è presidente, sarebbe costato più di 100.000 dollari nel sistema sanitario americano", scrive NYT.

Il giornale osserva che solo i due viaggi in elicottero sarebbero potuti costare oltre 40.000 dollari.

Lunedì, Trump è stato dimesso dall'ospedale dopo tre giorni di ricovero per il coronavirus. I medici hanno affermato ieri che il presidente non manifesta più i sintomi del coronavirus, ma non hanno reso noto i suoi parametri vitali, come avevano fatto nel corso del suo trattamento.