Kirghizistan, Ministero Interno: non sappiamo dove sia il presidente. Portavoce: è nella capitale

Nella mattinata odierna il Ministero dell'Interno del Kirghizistan ha riferito in una nota di non essere a conoscenza del luogo in cui si trova il presidente Sooronbay Jeenbekov:

"Non conosciamo la sua posizione. Non lo stiamo cercando, ora c'è molto altro lavoro da fare. La cosa più importante è assicurare l'ordine", ha spiegato il rappresentante del dicastero Kursan Asanov.

Tale informazione è stata tuttavia smentita dal portavoce dello stesso Jeenbekov, il quale ha comunicato che il capo dello stato in questo momento si trova nella capitale Bishkek.

"Il presidente si trova a Bishkek. Sta portando avanti personalmente i colloqui con le varie forze politiche. Tutti gli sforzi sono concentrati sul riuscire a far rientrare tutto nella legalità", ha spiegato il rappresentante del capo dello stato.

Le proteste in Kirghizistan

Lo scorso lunedì sono scoppiate le proteste di massa in Kirghizistan di coloro che non riconoscono i risultati delle elezioni parlamentari nel paese, svoltesi il 4 ottobre. Dopo violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i manifestanti hanno preso il controllo dell'edificio del parlamento del Paese, che ospita l'amministrazione presidenziale.

Il primo ministro kirghiso Kubatbek Boronov ha rassegnato le dimissioni. I leader dei partiti dell'opposizione hanno creato un consiglio di coordinamento per l'amministrazione del paese e hanno nominato il loro leader Sadyr Zhaparov per l'incarico di primo ministro.

La sera del 6 ottobre il parlamento ad una riunione straordinaria ha approvato la sua candidatura. Tuttavia, alcuni oppositori si sono detti contrari a questa nomina: hanno creato il proprio consiglio di coordinamento e intendono eleggere il loro primo ministro. Inoltre, hanno anche chiesto l'impeachment del presidente Jeenbekov e lo scioglimento del parlamento del Paese.

Il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov ha affermato di aver condotto trattative con diverse forze politiche per stabilizzare la situazione nella Repubblica. Un deputato del partito di opposizione Ata-Meken, Kanybek Imanaliev, ha dichiarato a Sputnik che i deputati parlamentari kirghisi hanno avviato una procedura di impeachment contro Jeenbekov.