Covid-19, Russia: 1.260.112 contagi (+11.493), 22.056 decessi (+191), 1.002.329 guarigioni (+7.054)

In Russia nella giornata di ieri sono stati registrati 11.493 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il totale dei contagi da inizio pandemia in Russia sale a 1.260.112, ha comunicato in mattinata ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione durante il consueto comunicato stampa.

“Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 11.493 nuovi casi di infezione COVID-19, di questi, 2.954 (pari al 25,7%), risultano asintomatici e privi di alcuna manifestazione clinica”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi registrati da inizio crisi sale a 1.260.112, il tasso di incremento giornaliero è allo 0,9%.

Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è stato di 7.054, questo porta le guarigioni certificate ad aver superato il milione nella Federazione – per l’esattezza 1.002.329.

I pazienti morti nella giornata di ieri sono stati 191, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 da inizio crisi sale ora è di 22.056.

Il perdurare del tasso negativo tra nuovi guariti e nuovi contagiati, ha portato il numero dei casi attivi a 235.727. Di questi, 54.911 (quasi uno su quattro) si trova nella capitale. Mosca ieri ha registrato 3.323 nuovi contagi, 55 decessi, 1.341 guarigioni. Da inizio crisi i decessi totali sono stati 5.497, 318.111 i contagi. Le altre due suddivisioni amministrative più colpite risultano San Pietroburgo e la Regione di Mosca. 461 nuovi casi ieri la prima, 433 la seconda.

Nelle ultime 24 ore non ci sono state suddivisioni amministrative non interessate da contagi. Anche i remoti circondari autonomi della Ciukotka e dei Nenec hanno registrato incrementi: 2 nuovi contagi la Ciukotka, 1 in Nenec.

L’isola di Sachalin, che pure conta circa mezzo milione di abitanti, rimane l’unica insieme al Cirocondario Autonomo dei Nenec (che però ha un decimo della popolazione di Sachalin) a non aver mai registrato decessi per COVID-19.