Russia, esplosioni in un ex deposito militare nella regione di Ryazan - Video

A scopo precauzionale sono stati evacuati tutti i centri abitati situati in un raggio di 5 chilometri dalla struttura interessata.

Secondo un rappresentante dei servizi di emergenza regionali, delle esplosioni si sono verificate a causa di un forte incendio in un deposito munizioni situato in un ex struttura militare nel distretto di Skopinsky, nella regione di Ryazan.

"Preliminarmente si tratta di esplosioni in un deposito situato in una ex struttura militare", ha riferito la fonte.

Conferme sono arrivate anche da rappresentanti del Distretto militare occidentale russo, che hanno riferito che non sono state riportate né vittime né feriti a causa delle deflagrazioni:

"Il personale militare e civile è stato evacuato. Non ci sono feriti, nessuna minaccia per i centri abitati vicini", recita la nota diffusa in seguito all'incidente.

A causare quest'ultimo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le fiamme propagatesi sull'erba non lontano dal perimetro dell'ex deposito.

Si rileva che al momento sono al lavoro delle squadre dei Servizi di emergenza per contenere l'incendio, nonostante ad intervalli regolari si susseguano nuove esplosioni.

Dal luogo dell'incidente sono stati girati e condivisi sui social diversi video che rendono conto della situazione attuale.

