Coronavirus, Belgio: a Bruxelles bar e caffè chiusi per un mese

Nell'ultima giornata in Belgio sono stati registrati quasi 1.200 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Il Consiglio di sicurezza della città di Bruxelles ha imposto una nuova stretta in ragione della nuova impennata di casi di Covid-19 registrata nella capitale belga.

A partire da oggi e per un periodo di 30 giorni bar e caffè di Bruxelles resteranno chiusi per un mese; nessuna novità per quanto riguarda i ristoranti, che invece rimarranno aperti secondo il loro normale orario.

E' stato tuttavia imposto un divieto sugli assembramenti, con un massimo di quattro persone che si potranno riunire nello stesso luogo.

La decisione dell'amministrazione di Bruxelles arriva dopo che il 5 ottobre delle misure simili erano state introdotte anche in Francia, a Parigi.

Il Covid-19 in Belgio

Fino ad oggi sono 134.000 i casi di coronavirus registrati in Belgio, a fronte di un bilancio delle vittime che si attesta a quota 10.092.