“UFO rosa rettangolare” avvistato in Florida, sostiene il cacciatore di UFO - Video

La forma enigmatica pare sia svanita durante il breve periodo in cui l’autore della ripresa ha rivolto la sua attenzione a una parte diversa del cielo notturno.

Un breve video caricato su YouTube da un utente chiamato ‘Travis Bell’, cui veridicità non può essere immediatamente confermata, mostra una strana forma rettangolare di colore rosa nel cielo notturno sopra la città.

"La Luna è chiara e rotonda, ma quest'UFO è di forma rettangolare e rosata", ha scritto Waring nel suo blog, narrando i contenuti del video. "La persona si volta a guardare la Luna per mostrare dove si trova rispetto all'UFO e si possono sentire i testimoni oculari che urlano. La persona della telecamera torna all'UFO ma è troppo tardi, è andato".

La strana forma a quanto pare sarebbe svanita prima che l’autore della ripresa riuscisse a concentrarsi di nuovo su di essa.

"I testimoni oculari hanno urlato per la confusione, paura e stupore per ciò che avevano appena visto", ha aggiunto Waring, commentando la reazione degli spettatori.

Non è sembrato chiaro quale fosse esattamente quella forma nel cielo, ma il blogger si è detto certo si trattasse di un UFO.

Scott il cacciatore

Scott Waring è famoso per le sue raccolte di avvistamenti strabilianti - è lo stesso che asserì di aver individuato una navicella affondata vicino al triangolo delle Bermuda, che da una immagine scattata da Curiosity dedusse che il rover in realtà si doveva trovare sulla Terra, che sostenne che un oggetto non identificato individuato nei cieli dell’Ucraina sarebbe stato un veicolo spaziale antigravitazionale costruito utilizzando la tecnologia aliena, che sostenne la teoria secondo la quale l’attuale epidemia di coronavirus avrebbe sicuramente comportato un aumento degli avvistamenti (in quanto gli alieni avrebbero tentato di fuggire dal pianeta), che annunciò l’avvistamento di un UFO ‘mutaforma’ in Colombia e molti altri curiosi avvistamenti.