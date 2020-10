Premio Nobel per la fisica assegnato per la ricerca sui buchi neri

Roger Penrose, Reinhard Henzel e Andrea Gez sono i vincitori del Premio Nobel per la Fisica di quest'anno. Il riconoscimento è stato assegnato per i loro studi e le loro scoperte sui buchi neri.

Come hanno chiarito i rappresentanti del Comitato Nobel dell'Accademia reale svedese delle scienze, il fisico e matematico britannico Penrose ha ricevuto il premio per la scoperta delle particolari proprietà di questi oggetti spaziali che confermano la Teoria della Relatività Generale di Albert Einstein, mentre l'astrofisico tedesco Henzel e l'astronomo americano Geuze, hanno ricevuto l’alto riconoscimento per la scoperta del buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra galassia.

Ieri, a Stoccolma, erano stati annunciati i nomi dei vincitori nel campo della fisiologia o della medicina - Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice per la loro scoperta del virus dell'epatite C. Domani si saprà chi riceverà il Premio per la Chimica.

Il vincitore del Premio per la letteratura sarà annunciato giovedì, il Premio per la pace venerdì e l'Alfred Nobel Memorial Prize in Economics, istituito dalla Banca di Stato svedese nel 1969, lunedì 12 ottobre.

A causa della pandemia COVID-19, la tradizionale cerimonia di premiazione a Stoccolma è stata annullata, così come i banchetti. Ci sarà invece una trasmissione in diretta dal municipio e trasmissioni online con i vincitori (saranno alle loro università o all'ambasciata svedese).

Durante l'evento verranno consegnati i diplomi e le medaglie. Quest'anno, l'importo di ciascun premio Nobel è stato aumentato a dieci milioni di corone svedesi (circa un milione di dollari).

I premi Nobel vengono assegnati per eccezionali ricerche scientifiche, invenzioni rivoluzionarie o importanti contributi alla cultura o alla società. Prendono il nome dal loro fondatore, l'ingegnere chimico, inventore e industriale svedese Alfred Nobel.