Finlandia, una sedicenne diventerà primo ministro per un giorno

Mercoledì prossimo l'attuale primo ministro della Finlandia, la trentaquatrenne Sanna Marin, cederà il suo posto alla giovane ragazza in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, che si celebra l'11 ottobre.

E' previsto che Marin e Murto discuteranno del ruolo della Finlandia nel mondo: cosa può fare la Finlandia per migliorare le opportunità per le ragazze sull’utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie in tutto il mondo, nonché le molestie che affrontano le ragazze su internet.

Inoltre, nel programma di Murto ci sono appuntamenti con il ministro della Cooperazione allo sviluppo e del commercio estero Ville Skinnari, il cancelliere della giustizia Tuomas Poysti e il deputato del Parlamento Iiris Suomela.

"La Finlandia deve utilizzare la sua forte esperienza nazionale nel settore della digitalizzazione, così come in quello delle nuove tecnologie e delle innovazioni in un senso più ampio, anche nel campo dell'uguaglianza. Le innovazioni devono rendere le nuove tecnologie disponibili per tutti. Non dovrebbe approfondirsi il divario digitale tra i paesi o all'interno della società. Devono servire a sradicare la disuguaglianza poiché la tecnologia sta trasformando la vita lavorativa e la società", ha affermato il primo ministro Marin.

L'evento in cui incarichi alti vengono concessi alle ragazze si svolge in Finlandia per la quarta volta. Quest'anno, oltre al primo ministro, all'evento parteciperanno rettori di università, caporedattori di emittenti televisive, giornali e riviste, direttori generali di aziende.