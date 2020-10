Oms, Ryan: "uno su dieci contagiato dal covid, il mondo sta per entrare in un girone infernale"

Una persona su 10 è già stata contagiata dal COVID-19 e il mondo si appresta ad entrare in un "girone infernale per i prossimi otto-nove mesi", finché non sarà pronto il vaccino. Lo ha detto il direttore per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Mike Ryan, durante un webinar ospitato dalla Royal Irish Academy (RIA) dal titolo Learning from Pandemics: a Century of Experience.

Ryan stima che circa 750 milioni di persone al mondo siano già state infettate dal Covid-19. "Nell'ipotesi migliore" dell'Oms solo il 10% della popolazione mondiale avrebbe sviluppato gli anticorpi per il virus.

“Le stime attuali ci dicono che nella migliore delle ipotesi circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus. La stima varia a seconda del paese, varia da città a campagna, varia a seconda dei gruppi. Ma ciò che significa è che la stragrande maggioranza del mondo rimane a rischio ", ha detto Ryan. “Stiamo entrando in un periodo difficile. La malattia continua a diffondersi".

I focolai sono in aumento nel sud est asiatico, in alcuni paesi d'Europa e nella regione del Mediterraneo orientale. Il vaccino "non sarà un proiettile d'argento, ma uno strumento aggiuntivo che dovrebbe essere aggiunto a una strategia globale per combattere questa malattia", ha avvertito.

La risposta mondiale al Covid-19 è stata "senza precedenti", ma non globale, ha sottolineato Ryan. “Per 32 miliardi di dollari possiamo sviluppare un vaccino equamente per tutti nel mondo", ma finora sono stati raccolti solo 3,24 miliardi di euro.

Il bilancio globale della pandemia di nuovo coronavirus nel mondo è di 35.231.182 persone contagiate e 1.037.914, secondo i dati riportati dalla John Hopkins University. Il Paese più colpito al mondo sono gli Usa con un totale 7.418.836 di positivi e 209.734 decessi dall'esplosione dell'epidemia.