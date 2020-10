Mosca, uomo aggredisce donna in metro: tossiva senza mascherina

Un uomo ha aggredito a pugni una donna su di un treno della metropolitana di Mosca a causa del fatto che tossiva e non indossava la mascherina.

"In un vagone ferroviario alla stazione della metropolitana di Profsoyuznaya, un uomo ha aggredito una donna che tossiva e che in quel momento era senza maschera. Le persone vicine sono state in grado di proteggere la donna dall'aggressore", ha detto la fonte.

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 10.888 nuovi casi di coronavirus. Il totale dei contagi accertati da inizio pandemia ora ammonta a 1.225.889, ha aggiornato il bollettino stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione alla presenza dei giornalisti.