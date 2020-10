Coronavirus, Russia: 1.225.889 contagi (+10.888), 21.475 decessi (+117), 982.324 guarigioni (+3.181)

Il totale dei contagi accertati da inizio pandemia ora ammonta a 1.225.889, ha aggiornato il bollettino stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione alla presenza dei giornalisti.

“Nelle ultime 24 ore sono stati accertati in 84 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione 10.888 nuovi casi di infezione da COVID-19. 2.861 di questi nuovi casi, pari al 26,3%, risultano privi di manifestazioni cliniche, quindi asintomatici”, ha comunicato il Centro.

“Il totale dei contagi accertati nell’intera Federazione da inizio crisi è di 1.225.889”, ha continuato il Centro, specificando che il tasso di incremento giornaliero ora è salito allo 0,9%.

Nella giornata di ieri sono morti 117 pazienti, il totale dei decessi per causa o concausa coronavirus da inizio pandemia ora è di 21.475.

I guariti certificati sono stati 3.181. Il totale dei guariti registrati è di 982.324.

Il perdurare del salto passivo tra nuovi guariti e nuovi contagi, ha alzato il numero dei casi attivi a 222.090.

L’unica suddivisione amministrativa che ieri non è stata interessata da nuovi casi è il Circondario Autonomo dei Nenec (regione artica della Russia europea nord-orientale con una densità di popolazione di 0,24 abitanti per km2). Insieme al Circondario della Ciukotka (penisola artica all’estremo nord-est della Russia asiatica) è la suddivisione meno colpita dal virus: zero decessi registrati per la prima, due per la seconda.

Mosca la zona più colpita. 3.537 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella capitale il numero dei casi attivi contabilizzati è al momento di 48.163. Da inizio crisi sono deceduti 5.370 pazienti e sono stati registrati 307.477 casi.

Seconda più colpita anche ieri è stata San Pietroburgo: 407 nuovi casi, 11.745 pazienti attivi, 3.073 decessi da inizio crisi.