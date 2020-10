Norvegia, noto critico dell'Islam trovato morto con "lesioni visibili al corpo"

Dan-Eivind Lid, 48 anni, uno dei protagonisti dell'organizzazione anti-islam Stop Islamization of Noway (SIAN), è stato trovato morto. La polizia sospetta possa essersi trattato di un crimine.

L'organizzazione Stop Islamization of Norway, di cui il defunto era membro attivo, cerca di contrastare la proliferazione dell'Islam, che vede come un'ideologia totalitaria che viola la Costituzione norvegese e contraddice i valori democratici e umanitari.

L'emittente norvegese NRK ha riferito che Lid è stato trovato morto nel suo appartamento a Suldalen a Kristiansand, e sul suo corpo sono stati rilevati “danni visibili”, non meglio specificati ma che potrebbero far pensare ad una morte violenta.

Sia il servizio di sicurezza PST che la polizia criminale nazionale Kripos si sono uniti per indagare sull'incidente. Dan-Eivind Lid era stato visto vivo per l'ultima volta venerdì.

"Una delle nostre ipotesi è che la persona sia stata sottoposta a un grave atto criminale e sia morta a causa di ciò", ha detto in una conferenza stampa un portavoce della polizia.

La polizia ha diverse piste, ma ha rifiutato di soffermarsi su di esse. Finora nessuno è stato accusato o arrestato nel caso.

"La polizia è ancora nella fase iniziale delle indagini. Ciò significa che sta lavorando in modo ampio e sulla base di diverse ipotesi", ha detto un portavoce delle autorità di sicurezza.

Il leader di SIAN, Lars Thorsen, ha descritto Lid come "un membro attivo da molti anni", con il quale aveva uno stretto rapporto. Thorsen ha sottolineato che Lid era sempre "amichevole ed educato" e ha sottolineato che, sulla base della sua conoscenza del defunto, non vede moventi apparenti oltre a quelli politici.

"Non c'era niente nella sua natura che potesse spiegare perché sarebbe dovuto finire in una situazione tale da volersi togliere la vita”, ha detto Thorsen al quotidiano Nettavisen.

L'ex leader della SIAN Arne Tumyr ha descritto Lid come una "figura chiave" che era "sempre pronta a fare uno sforzo".

Det er med stor sorg vi bekrefter at Dan-Eivind Lid har blitt revet fra oss. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Våre tanker og medfølelse går nå til familien i denne tunge tiden. https://t.co/GKzAcOkGz8 — SIAN (@wwwSIANno) October 4, 2020

​Sull’account Twitter dell’organizzazione si legge: "È con grande tristezza che confermiamo che Dan-Eivind Lid ci è stato portato via. Torneremo più tardi con maggiori informazioni. I nostri pensieri e la nostra solidarietà ora vanno alla famiglia in questo momento difficile".

Stop Islamization of Norway (SIAN) risale ai primi anni 2000. Il suo obiettivo dichiarato è contrastare la proliferazione dell'Islam, che considera un'ideologia politica totalitaria che viola la Costituzione norvegese e contraddice i valori democratici e umanitari.

SIAN è noto per le sue manifestazioni pubbliche per celebrare la libertà di parola che a volte si concludono in roghi del Corano e altri atti simbolici. Recentemente un attivista SIAN ha pubblicamente strappato il Corano, sputato sulle sue pagine e definito il Profeta Muhammad "un pedofilo e guerrafondaio", incitando alle rivolte anti musulmane.

SIAN ha avuto diversi alterchi con i suoi nemici ed è stata tempestata di uova e pomodori da musulmani e antirazzisti durante precedenti manifestazioni. Nel mese di agosto, il leader di SIAN Lars Thorsen è stato picchiato da una folla di musulmani in relazione a una manifestazione a Bergen.

La comunità musulmana norvegese è cresciuta in modo esponenziale, raggiungendo quasi il 6% della popolazione del Paese nel giro di pochi decenni e rappresentando ben oltre il 10% o più in alcuni comuni della Grande Oslo.